Verzögerungen beim Ökostromausbau könnten teuer kommen

Denn mit dem Parlamentsbeschluss ist es noch nicht getan. Das neue Förderregime muss auch noch von der EU-Kommission genehmigt werden. Erst wenn die rechtliche Grundlage gegeben ist, können schließlich Projekte eingereicht werden und „die Genehmigungsdauer frisst das nächste Jahr auf“, befürchtet Markus Winter von Windkraft Simonsfeld.

Volkswirtschaftliche Effekte

Der geplante Zubau von insgesamt 27 Terawattstunden (TWh) erneuerbaren Energie bis 2030 sei ein „enormes wirtschaftliches Investment und es zahlt sich aus“, so Stefan Moidl von der IG Windkraft.

Erstens, weil dadurch regionale Wertschöpfung und österreichweit bis zu 100.000 Arbeitsplätze geschaffen werden könnten, zweitens weil die Energieunternehmen in Folge auch Steuern und Abgaben zahlen. Bei der Windenergie ergebe sich pro Fördereuro beispielsweise ein Rückfluss von 2,5 Euro an den Fiskus, so Moidl.

Dass der Fachkräftemangel zum Flaschenhals beim Erneuerbaren-Ausbau werde, wie dies der ehemalige E-Control-Vorstand Andreas Eigenbauer befürchtet, glaubt Moidl nicht. Mit einer langfristigen Planungsperspektive könnte auch gezielt Personal aufgebaut werden.

Hoffnung auf Beschluss vor Sommerpause

Branchenvertreter pochen seit Monaten auf den möglichst baldigen Beschluss des EAG, das bereits seit März parlamentarisch verhandelt wird.

Sie hoffen, dass es bei der letzten Plenartagung vor der Sommerpause von 7. bis 9. Juli die erforderliche Zwei-Drittel-Mehrheit bekommt.