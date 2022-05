Super-Expertin als Leiharbeiterin

„Wir haben uns in diesem konkreten Fall aufgrund der spezifischen Expertise und einer raschen Besetzung für den Weg einer Anstellung mittels Arbeitsleihe entschieden. Denn gerade in der aktuellen Krise braucht es möglichst schnell die besten Köpfe“, erklärt man dazu im Ministerium. Arbeitsleihverträgen mit Leasingfirmen seien Sonderfälle und das werde auch so bleiben.

Wie man hört, soll es im Ministerium auch aus der Zeit vor Gewessler Mitarbeiter geben, die auf Trenkwalder-Tickets sitzen. Wenn es beispielsweise kein Budget mehr für Planposten gab oder eine Bestellung rasch gehen musste.

„Seit Monaten steuern wir auf eine Explosion der Energiepreise zu. Und mit dem Ukraine-Krieg sind wir in ganz Europa mitten in einer Energiekrise. Doch erst jetzt, Monate später, holt Gewessler per Arbeitsleihfirma für ihr Ministerium eine Energiespezialistin, aber um das Gehalt eines Berufseinsteigers“. Die Regierung gebe Hunderte Millionen Euro für PR und Werbung aus, „aber wenn es um hoch qualifizierte Experten in einem immens wichtigen Bereich geht, nimmt sich das Ministerium eine Leiharbeitsfirma, die die Leute um Dumpinglöhne beschäftigt“, empört sich Schroll.