Felbermayr: "Gefahr, dass wir im Herbst ein Chaos erleben"

Auktionen um verbliebenes Gas

Falls das nicht gelingt und Mengen aufgrund von Gas-Knappheit nur noch rationiert verteilt werden können, spricht sich der Wifo-Chef für einen "Auktions-Mechanismus" aus. "Wenn man glaubt in der Hitze des Gefechtes die Verteilung demokratisch festzulegen, dann wird man sich wundern", sagte Felbermayr. "Wer soll denn dann abgedreht werden in welcher Branche?", fragte er in Richtung Regierung. Zu sagen, "jeder kriegt 30 Prozent weniger wäre volkswirtschaftlich gar nicht gut. Die Kosten werden viel höher wenn die Rationierung des Gases im Chaos endet", warnte der Wifo-Chef und mahnte mehrmals Vorbereitungen "jetzt" ein.

Beim Auktions-Mechanismus sei dann eine Priorisierung von Sektoren nötig. Auktionen sollen in Sektoren stattfinden, die nicht systemrelevant sind. Zuerst müsse Gas bei den Haushalten fließen, danach in allen anderen systemrelevanten Sektoren - Energieversorger, Gesundheitssystem, der Lebensmittel-Industrie. Und was passiert zum Beispiel mit Zigaretten-Produzenten? "Was dann noch überbleibt, muss verteilt werden. Da ist die Gefahr, dass wir da im Herbst Chaos erleben und dass dieses Chaos viel größeren volkswirtschaftlichen Schaden auslöst, als der Mangel an Gas", so Felbermayr.