„Man fragt nicht ob die Melange vier oder fünf Euro kostet, man konsumiert einfach“

Als Wachstumshoffnung gilt der Tourismus. Aber woher kommt dieser Optimismus? Hotels gehen pleite, Investoren ziehen sich zurück, der Arbeits- und Fachkräftemangel ist eklatant. Verschläft die Branche den nötigen Strukturwandel?

Man muss sehen, aus welchem Tal der Tränen der Tourismus kommt. Trotz der aktuellen Buchungslage sind wir noch immer unter Vorkrisenniveau. Aber das reicht aus, um bei seinem Anteil am Bruttoinlandsprodukt von 7,6 Prozent dem Wachstum in Österreich einen ordentlichen Boost zu geben. Die Strukturbereinigung, die jetzt stattfindet, kann dem Tourismus in Summe durchaus guttun, denn sie erleichtert die Professionalisierung. Manche Orte haben tatsächlich Überkapazitäten und müssen sich an neue klimatische Bedingungen anpassen. Die Wintersaison wird kürzer und so weiter. Bei einer Neuausrichtung kann man möglicherweise mit weniger Betten mehr Umsatz erzielen. Zum Beispiel mit mehr Mountainbike, weniger Ski und das ganze im Hochpreissegment.

Angesichts der Rekordinflation: Wie scharf könnten die Lohnverhandlungen im Herbst ausgefochten werden? Erwarten Sie Streiks?

Nein, wir haben in Österreich sehr gut eingespielte, konsensorientierte Strukturen. Das ist anderswo nicht so, beispielsweise in Frankreich. Bei uns gibt es in der Gewerkschaft auch ein ausgeprägtes volkswirtschaftliches Verständnis und Verantwortungsbewusstsein. Wichtig wäre auch, dass der Staat seinen Beitrag leistet und den Erhalt der Kaufkraft nicht nur den beiden Tarifparteien überlässt. Etwa durch das besprochene Eindämmen der kalten Progression oder im Sozialbereich, wenn man die Notstandshilfe aus der Arbeitslosenversicherung herausnimmt und aus Steuermitteln bezahlt. Dann kann man die Beiträge für Arbeitnehmer und Arbeitgeber halbieren und allen wäre geholfen.