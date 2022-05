Ohne Gas aus Russland wäre Rezession in Österreich wohl unausweichlich

Die wirtschaftsliberale Agenda Austria hat zum Themenkomplex "Gas-Embargo" drei Szenarien gerechnet, die zeigen sollen, wie heftig die Auswirkungen für die heimische Volkswirtschaft wären. Unter der Annahme, dass zwischen Mai und Ende Dezember 2022 kein Gas aus Russland nach Österreich fließt, liegen die Ergebnisse zwischen einem BIP-Rückgang um 1,5 Prozent im optimistischen und 4,5 Prozent im pessimistischen Szenario.

Im besten Fall wäre also der Aufschwung dahin, im worst case eine relativ schwere Rezession die Folge. Laut Angaben der Denkfabrik sind bei einem Gas-Embargo zwischen 25.000 und 80.000 Jobs in Österreich in Gefahr.