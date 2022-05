Ausstieg aus russischem Öl und Gas ist mittelfristig machbar

Laut einer aktuellen Studie der Energieagentur könnte Österreich ab 2027 ohne russischen Gas auskommen. Für die Wiener Umweltökonomin Sigrid Stagl ist der Ausstieg bis dorthin möglich, aber nur mit einer "nationalen Kraftanstrengung". Derzeit fahre man nämlich noch mit "angezogener Bremse", da es noch viel Widerstand auf politischer Ebene gebe, so Stagl am Donnerstag in einem Mediengespräch. Mehrere Bundesländer würden sich etwa gegen zusätzliche Flächen für Windkraft stemmen.

Substitution von Öl in Österreich deutlich einfacher als in anderen Ländern

Die Substitution von Öl ist in Österreich deutlich einfacher als in anderen Ländern. Österreich bezog bisher nämlich nur rund 7 Prozent seines Ölbedarfs aus Russland. Dieser könnte rasch aus anderen Quellen ersetzt werden, so Stagl. Auch Einsparungen durch Tempolimits und Maßnahmen zur Verkehrsreduktion würden dazu beitragen. Laut Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) bezieht Österreich bereits seit März kein russisches Öl mehr. Deutlich komplexer ist die Situation für Gas, bei dem Österreich nach wie vor stark abhängig von Russland ist. Als Übergangslösung für den Ersatz von russischem Erdgas wird oft Flüssigerdgas (LNG) ins Spiel gebracht.