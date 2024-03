Strompreise weiter im Sinkflug

„Die Situation an den Energiemärkten hat sich wieder einigermaßen beruhigt“, resümierte Wolfgang Urbantschitsch bei der Präsentation des Jahresberichts der Regulierungsbehörde E-Control am Donnerstag. Für die Konsumentinnen und Konsumenten bedeutet dies fallende Preise, wenngleich diese insbesondere bei den Bestandskunden nur mit Verzögerung ankommen.

Am günstigsten sind derzeit sogenannte „Floater“, also Tarife, die monatlich mit den Großhandelspreisen schwanken. Die besten Angebote am Markt sind bereits wieder „einstellig“, Strom kostet dann also weniger als 10 Cent pro Kilowattstunde – und somit weniger als die Deckelung durch die Strompreisbremse. Allerdings tragen die Konsumentinnen und Konsumenten dabei das Risiko schwankender Großhandelspreise selbst.