Sonntagsöffnung: „Ein Tag mit Eventcharakter, aber kein Heilsbringer“

Natürlich wird auch Hanni Vanicek ihr Geschäft, die legendäre „Schwäbische Jungfrau“ am Wiener Graben, heute aufsperren. Um den Lockdown ausgleichen zu können. Ihre Servietten, Tisch- und Handtücher werden auch verschenkt. Für eine generelle Sonntagsöffnung ist sie aber nicht. „Ich glaube, dass sich das nicht rechnet“, sagt sie. Bei Geschäften, wo nicht so viel Beratung gefragt sei, sei das vielleicht rentabel, wie bei Richard Lugner (siehe re.). Sie bräuchte zumindest drei Angestellte, die die Kunden betreuen. Es käme insgesamt doch nur zu einer Umverteilung, ergänzt Sohn Theodor.

Hanni Vanicek kann sich noch an die sogenannten goldenen und silbernen Sonntage in Wien erinnern: Bis 1960 waren die Geschäfte am letzten und am vorletzten Sonntag geöffnet. Jetzt sei die Diskussion wieder aufgeflammt. Von ihr aus könnte sie auch wieder zu Ende sein.

Blick über die Landesgrenzen

In einigen Ländern ist die Sonntagsöffnung selbstverständlich, wie in Schweden, Großbritannien und Tschechien. Deutschland gibt sich föderalistisch: Die Regelungen sind von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, auch am vierten Adventsonntag. Geschäfte in Hamburg haben etwa geschlossen, in Berlin können sie aufsperren.

Das wahre Einkaufsparadies – zumindest für die Shopaholics und Arbeitgeber – liegt jenseits des Atlantiks: In den USA ist der Sonntag ein normaler Arbeitstag, der nicht extra vergütet wird. Die Staaten gelten seit je her als marktliberale Nation.