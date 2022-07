Sommerurlaub zwischen Teuerung, Flug-Chaos und Fernweh

Den Trendbegriff „Revenge Travel“ hält Peters jedoch für irreführend. Es gehe den Menschen nicht darum, aus Rache am Virus zu reisen, sondern Versäumtes nachzuholen. „Dahinter steckt die Angst, Erlebnisse verpasst zu haben“, sagt er. Man denke an gestrichene Maturareisen oder Flitterwochen. Zudem sei Reisen ein Grundbedürfnis. „Beim Reisen entdecken wir uns selbst, es bedeutet Freiheit. Und gerade in Krisen brauchen wir es, um zu verarbeiten und zu vergessen.“

Daran wird auch die Teuerung nichts ändern, glaubt der Tourismusforscher. „Urlaub ist uns zu wichtig. Wir werden aber kürzer verreisen und Appartement statt Hotel buchen.“ Und auch die Klimakrise wirke sich nur zögerlich auf unser Reiseverhalten aus.

Wohin es die Österreicher zieht, hängt ganz davon ab, wen man fragt. Laut der Österreichischen Hoteliervereinigung wollen sechs von zehn Österreichern verreisen, 46 Prozent von ihnen im Inland. Daran haben auch Hotelzimmer-Preise, die im Schnitt zehn bis 15 Prozent über dem Vorjahresniveau liegen, nichts geändert. Viele Häuser sind ausgebucht. Genauso wie die Flugzeuge Richtung Mittelmeer. „Im Juli und August ist die Nachfrage für Griechenlandreisen so hoch wie nie zuvor“, sagt Helga Freund, Vorständin im Verkehrsbüro (Ruefa, Eurotours). Ebenfalls ganz oben auf der Hitliste stehen Spanien, Italien, Kroatien, die Türkei und Ägypten. Die Reisebüro-Mitarbeiter schwimmen derzeit in Arbeit. Einerseits, weil viele in unsicheren Zeiten lieber nicht auf eigene Faust verreisen und Tipps bei den Experten suchen. Andererseits, weil das Chaos am Flughimmel enormen Mehraufwand für die Reisebüros bedeutet, die sich mit Umbuchungen herumschlagen.

Die Preise sind aber nicht nur bei Unterkünften gestiegen. Wer das gewählte Urlaubsland individuell mit dem Mietauto bereisen will, muss heuer tiefer in die Tasche greifen. Laut dem Portal Check24 sind die Preise im Vergleich zum Vorjahr im Schnitt um 40 Prozent gestiegen. Zahlte man im August 2021 etwa auf Sizilien noch 570 Euro für eine Woche, sind es nun 885 Euro für einen Kleinwagen, rechnet der ÖAMTC vor. Ein Grund dafür sei, dass Mietwagenanbieter während der Corona-Reiseeinschränkungen ihre Flotten verkleinert hätten und nun die Nachfrage nicht bedienen könnten.

Peter Zellmann ist in Sachen „Reisefieber“-Trubel die Stimme der Spaßbremse. „Die größte Reisegruppe ist noch immer jene auf Balkonien“, stellt der Tourismus- und Freizeitforscher klar. „Bis in die Nuller-Jahre sind gerade einmal 50 Prozent der Österreicher regelmäßig auf Urlaub gefahren, bei Ausbruch der Pandemie waren es etwa zwei Drittel.“ Heuer wird wohl auch der eine oder andere Urlaubstraum platzen und Reiserouten von Übersee in die Region zwischen Sofambik und Balkonien umgeroutet.