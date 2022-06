Die Schuldigen für das Flug-Chaos

Das Chaos haben aber auch die Flughäfen mitzuverantworten. Dort wurde in den vergangenen Jahren an Dienstleistung ausgelagert, was ging. So entstand an den Airports eine Subkultur des dumpinglohnoptimierten Subunternehmertums. Mit wenigen Ausnahmen. Beispiel Rom: Dort sind noch alle Security-Beschäftigten direkte Angestellte des Flughafens. Sie arbeiten nicht – wie andernorts – über Fremdfirmen. Die durchschnittliche Wartezeit an der Sicherheit in Rom betrug im vergangenen Monat drei Minuten.