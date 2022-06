Verspätete und gestrichene Flüge: Diese Ansprüche haben Reisende

Falls ein bereits gebuchter Flug ausfällt bzw. eine Verspätung von mehr als fünf Stunden aufweist, haben Passagiere die Wahl: Sie können zwischen der Erstattung des Ticketpreises oder einer Ersatzbeförderung, also einer anderen Beförderung zum Zielort oder einem frühestmöglichen Rückflug zum ersten Abflugort, wählen.

Bietet das Luftfahrtunternehmen aber keine Wahl zwischen Erstattung des Tickets oder einer anderen Beförderung an - sondern gleich die ursprünglichen Ticketkosten erstattet -, so haben Passagiere einen Anspruch auf Erstattung der Mehrkosten des neuen Flugtickets unter vergleichbaren Reisebedingungen.

Ausgleichszahlungen bis zu 600 Euro

"Anstatt der Erstattung des Ticketpreises bieten Airlines auch gern Gutscheine an – diese müssen jedoch nicht akzeptiert werden", sagt ÖAMTC-Juristin.

Eine pauschale Entschädigung müsse die Fluglinie außerdem dann bezahlen, wenn der Passagier nicht mindestens zwei Wochen vor dem geplanten Abflug über die Annullierung informiert wurde oder kein alternativer Flug innerhalb von weniger als sieben Tagen vor Abflug angeboten wurde, der maximal eine Stunde früher abfliegt und maximal zwei Stunden später ankommt, sagt Pronebner.

Die Höhe der Ausgleichszahlung hänge an dieser Stelle von der Flugstreckenlänge ab. Bei einer Flugstrecke bis zu 1.500 km erhalte man 250 Euro, bei einer Flugstrecke von über 3.500 km - und außerhalb der EU - können Kundinnen und Kunden bis zu 600 Euro erwarten. "Bietet die Fluglinie aber einen Alternativflug an, kann die Höhe der Entschädigung um 50 Prozent gekürzt werden, wenn abhängig von der Länge der Strecke die neue Ankunftszeit nicht zu stark von der vereinbarten abweicht", so Juristin Pronebner.