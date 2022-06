Urlaubsflüge: Massiver Personalmangel als möglicher Spaßverderber

In der Pandemie sind weltweit 2,3 Millionen Jobs in der Luftfahrt verloren gegangen, am stärksten betroffen waren die Bereiche Bodenpersonal und Sicherheitsdienste. Kein Wunder also, dass trotz stark steigender Passagierzahlen der Personalmangel auf Flughäfen in Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Spanien und den Niederlanden den Verkehr beeinträchtigt.

Der Grund ist hausgemacht: Das Personal ist während der Pandemie in Branchen abgewandert, wo man mehr verdient. Somit drohen Urlaubern in der Hauptreisezeit lange Wartezeiten bei der Sicherheitskontrollen und an den Gepäckbändern sowie Verspätungen bei den Flügen. Die Lufthansa hat bereits für Juli 900 Flüge gestrichen.

Auch der britische Billigflieger Easyjet kappt vor allem auf den Hauptstandorten London-Gatwick und Amsterdam die Zahl der Flüge, weil es dort an Bodenpersonal mangelt.