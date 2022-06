Auto für die meisten Österreicher das Verkehrsmittel für den Urlaub

Der Sommer und damit die Hauptreisezeit rückt immer näher. Das meistgenutzte Verkehrsmittel für Urlaubsreisen ist bei den Österreichern nach wie vor das Auto, ergab eine Umfrage im Auftrag von AutoScout24.at. 72 Prozent legen den Weg in die Feriendestination mit dem Pkw zurück, unter den 18- bis 29-Jährigen sind es sogar acht von zehn. Hauptbeweggrund ist die Flexibilität, ein Fünftel denkt jedoch weiterhin an die Pandemie und die Minimierung der Ansteckungsgefahr.

Mit dem Flugzeug verreist ein knappes Drittel. Eine Urlaubsreise mit dem Zug treten 18 Prozent an. Der Wohnwagen bzw. das Wohnmobil ist eher ein Nischenprogramm, das sechs Prozent verfolgen. Potenzial hätte laut Umfrage Verreisen mit der Bahn: 18 Prozent sagen, dass sie mit dem Auto verreisen, weil die Zugverbindungen noch nicht so gut sind, wie sie es sich wünschen würden. Insbesondere unter den Jüngeren, in der Altersgruppe 18 bis 29, würden 27 Prozent den Zug nutzen.