Urlaub: Arbeiterkammer warnt vor der Spesenfalle Plastikkarte

Wer 400 Euro in Nicht-Euro-Ländern für ein Hotel bezahlt, der hat mit Kreditkartenspesen von bis zu 8 Euro zu rechnen. Bei der Debitkarte kann eine solche Zahlung mit bis zu 5,50 Euro zu Buche schlagen. Das hat eine Erhebung der Arbeiterkammer unter vier Kreditkartenfirmen und bei neun Banken und deren Debitkarten-Angeboten ergeben. Die AK hat neu abgeschlossene Verträge überprüft, ähnlich hohe Spesen fallen aber auch bei vielen Altverträgen an.

Konkret ist eine solche Zahlung etwa beim Kreditkartenanbieter American Express mit 8 Euro Spesen am teuersten, card complete verlangt 6 Euro Spesen. Bei der Debitkartenzahlung einer 400-Euro-Hotelrechnung erhebt die Bank Austria mit 4,50 Euro die höchsten Spesen, gefolgt von der Erste Bank (4,09 Euro).

Spesen auch für Kroatien

Nachdem diese Spesen bei Nicht-Euro-Ländern eingehoben werden, sind auch Zahlungen im bei Österreicherinnen und Österreichern beliebte Urlaubsland Kroatien betroffen. Kroatien wird erst kommendes Jahr dem Euroraum beitreten und hat aktuell noch die Landeswährung Kuna.

Der Kreditkartenanbieter card complete habe etwa zwar angegeben, dass Kroatien von Spesen ausgenommen sei, aber nur für Euro-Zahlungen, erklärt AK-Konsument:innenschützerin Michaela Kollmann gegenüber dem KURIER . Wird in Kuna abgerechnet, was eher die Regel ist, gilt diese Ausnahme nicht - und Spesen fallen an.

Besonders teuer können übrigens Bargeldbehebungen mit der Kreditkarte werden: American Express hebt 20 Euro Spesen bei Behebung von 400 Euro über die Kreditkarte ein.

Kostenübersicht

Im Inland oder Euro-Raum fallen bei Kreditkarten keine Spesen an. Doch Vorsicht: "Geld abheben mit der Kreditkarte kann teuer kommen, auch im Inland", so die AK. Die Spesen im Inland und Euro-Raum betragen 3 bis 3,3 Prozent. Und vor einer weiteren teuren Lösung warnt die AK: Die Kreditkartenfirmen bieten auch Ratenzahlungen an, die sehr teuer sind. "Bei card complete, Diners Club und PayLife betragen die Zinssätze bis zu 14 Prozent", rechnete die Arbeiterkammer am Dienstag vor.

Die Arbeiterkammer empfiehlt ihren AK-Bankenrechner zur Überprüfung der Kosten. Der hat auch einen Zahlungskarten-Rechner und berechnet alle Spesen in Euro- und Nicht-Euro-Ländern für Kredit- und Debitkarten. Der Link: www.bankenrechner.at/zahlkartenrechner