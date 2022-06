OMV-Unfall gefährdet Kerosin-Versorgung am Flughafen Wien

Die technischen Probleme bei der OMV in der Raffinerie Schwechat sorgen nun für einen Kerosin-Engpass am Flughafen Wien. Wie das Luftfahrtportal Austrianwings berichtet, werden alle Fluggesellschaften gebeten, das Auftanken in Schwechat zu vermeiden. Dies gehe aus einer Mitteilung der Flugsicherung via NOTAM hervor. Darin wird auf den Zwischenfall in der OMV und daraus mögliche Versorgungsengpässe hingewiesen.