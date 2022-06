Salzburg: Passagiere nach Flugausfällen gestrandet

Passagiere, die am Wochenende vom Flughafen Salzburg aus zu Reisen aufbrechen wollten, wurden von Flugausfällen getroffen. Bereits am Samstag wurden Flüge gestrichen, sagt Flughafen-Sprecher Alexander Klaus am Sonntag zum KURIER.

Am Sonntagvormittag musste der Flug nach Köln um 11 Uhr gestrichen werden. Auch die Flüge nach Korfu und Lamezia Terme in Süditalien mussten annulliert werden. Hunderte Urlauber sollen Berichten zufolge auf dem Salzburger Flughafen gestrandet seien.