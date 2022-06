Kein Personal: AUA muss mehrere Flüge ab Wien absagen

Für viele Probleme sei nicht die AUA verantwortlich, sondern die Systempartner, also Flughäfen, Flugsicherung oder Bodenverkehrsdienste, so Mann. Auf vielen Flughäfen fehle derzeit Personal, beispielsweise für die Sicherheitskontrollen. Beispielsweise kam es zuletzt in Amsterdam zu großen Verzögerungen, weil Flugzeuge nicht schnell genug be- und entladen wurden.

Wir sind stark auf diese Partnerschaften angewiesen, mit dem Flughafen Wien klappt es aber sehr gut, da gibt es aktuell keine Probleme", sagte Mann.

