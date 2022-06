AUA-Chefin: „Dieser Sommer wird heiß“

Nein. Da müssen wir uns nochmals bei der österreichischen Regierung bedanken, die Kurzarbeit hat uns wirklich sehr geholfen.

Die Stimmung in der Belegschaft soll aber gar nicht gut sein. Mit dem Sparpaket PE20 hat man viele Mitarbeiter gehen lassen, ausgerechnet vor dem Sommer. Jetzt seien Bodenmitarbeiter, Flugbegleiter und Piloten angeblich am Limit und in der Technik knirscht es auch. Waren Ihre Vorstands-Kollegen zu flott beim Job-Abbau?

Wir sind eine der wenigen Airlines, die genügend Personal für den Sommer haben. Viele sind gegangen, das stimmt, aber ich bin froh, dass wir nicht Massenentlassungen machen mussten. Wir haben die Dienstpläne nicht geändert. Doch jetzt nach Corona ist es so, wie wenn ich zwei Jahre lang keinen Sport mache und dann sofort an meine Belastungsgrenzen gehe. Unsere Sommer sind immer anstrengend und ich kann sehr gut verstehen, dass sich das nach diesen zwei Jahren nochmals schwieriger anfühlt. Wir haben jetzt über 150 neue Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter eingestellt, da wir Engpässe bei den Crews gesehen haben.

Angeblich sagten Sie, die Mitarbeiter seien das Arbeiten nicht mehr gewohnt.

Das stimmt nicht, ich habe es genauso gesagt wie Ihnen jetzt. Aber für viele Probleme ist nicht die AUA verantwortlich, sondern unsere Systempartner, also Flughäfen, Flugsicherung, Bodenverkehrsdienste etc. Auf vielen Flughäfen fehlt derzeit Personal, beispielsweise für die Sicherheitskontrollen. Flugzeuge werden nicht schnell genug be- und entladen oder die Suche nach verlorenen Koffern dauert viel zu lange. Wir sind stark auf diese Partnerschaften angewiesen, mit dem Flughafen Wien klappt es aber sehr gut, da gibt es aktuell keine Probleme.

Auf welchen Flughäfen gibt es die größten Probleme?

Das wechselt. Zuletzt Amsterdam und Tel Aviv. Auf deutschen Flughäfen sind die Sicherheitskontrollen derzeit das Problem.

Welchen Rat haben Sie für die Passagiere?

An kritischen Tagen, etwa bei Ferienbeginn, etwas früher zum Flughafen kommen und gut vorbereitet sein. Schauen, ob man alle Dokumente hat, die Koffer richtig gepackt sind, das Handgepäck den Regeln entspricht und bitte nicht zu viel Handgepäck mitnehmen.

Apropos heißer Sommer, die Preise sind auch nicht gerade lauwarm.

Die Preise sind tatsächlich gestiegen, das stimmt. Aber die Kerosinkosten haben sich quasi verdoppelt.

Treibstoff macht aber nur 30 Prozent der Gesamtkosten aus und die AUA hat die Ticket-Preise oft verdoppelt.

Wenn sich Kerosin verdoppelt, ist das schon eine ganze Menge. Wenn Strecken sehr, sehr gut gebucht sind wie der Süden für den Sommer, dann sind die Ticketpreise auch hoch. Das ist klassisch Angebot und Nachfrage und wir brauchen es ja auch, um unsere Schulden bei den österreichischen Steuerzahlern zurückzuzahlen.

Wie stark trifft die AUA der Ausfall der OMV-Raffinerie in Schwechat?

Wir versuchen, ganz viel außerhalb zu tanken, was wir normalerweise nicht tun. Treibstoff ist nicht an allen, aber an vielen Flughäfen teurer als in Schwechat. Das erhöht unsere Kosten nochmals. Und je schwerer ein Flieger, desto mehr Kerosin verbraucht er. Das kommt noch drauf.

Wie hoch ist Ihr Schaden und werden Sie der OMV eine ordentliche Klage schicken?

Den Schaden können wir noch nicht beziffern. Eine Klage steht aktuell nicht zur Diskussion, sondern wir sind im Austausch, wie wir das finanziell regeln. Unsere Kooperation mit der OMV ist sehr gut.