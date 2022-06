Flugchaos: Erstes Ferienwochenende wird zur Nagelprobe

Man sei bemüht, die Streichung von klassischen Ferienflügen zu verhindern. Demnach sind Charterflüge derzeit nicht von Ausfällen betroffen. Zur Nagelprobe dürfte das kommende Wochenende werden. Heute, Freitag, beginnen in Ostösterreich die Sommerferien und viele Familien brechen in den Urlaub auf.

Deutschland

Die Lage in Deutschland dürfte sich jetzt zu Beginn der Hauptreisezeit ebenfalls noch verschärfen, wird befürchtet. Dort gibt es wegen fehlenden Personals derzeit an vielen Flughäfen Engpässe und dadurch lange Wartezeiten und andere Probleme für die Passagiere. Die Lufthansa hat bereits die Streichung von über 3.000 Flügen im Sommer angekündigt. Die deutsche Regierung will als Sofortmaßnahme die Einreise ausländischer Hilfskräfte, insbesondere aus der Türkei, erleichtern. Sie sollen vor allem bei der Gepäckabfertigung eingesetzt werden.

Italien und Türkei noch normal

In den Tourismusländern Italien, Griechenland und Türkei ist die Lage derzeit noch vergleichsweise entspannt. Wenn die Fluggastzahlen aber im Juli und August steil ansteigen, könnte sich die Situation zuspitzen. Bereits jetzt gebe es Verspätungen oder verschollenes Gepäck, heißt es etwa in einem Bericht der ARD über den Flughafen in Athen.

Noch Dies liege aber primär an den Zuständen an anderen Flughäfen. In der Türkei – etwa in Antalya oder Istanbul – haben die Flughafenbetreiber rechtzeitig vorgesorgt und genug Personal aufgenommen. Von Problemen ist dort bis dato nichts zu hören.