AUA und Air Canada bauen Flüge von Wien nach Kanada aus

Die beiden Star-Alliance-Partner Austrian Airlines ( AUA) und Air Canada bauen gemeinsam die Flüge von Wien nach Kanada aus. Ab Ende April 2019 gibt es damit tägliche Direktflüge sowohl nach Toronto als auch Montreal. Konkret gebe die AUA ihre bisherigen Flüge nach Toronto an Air Canada ab und nimmt stattdessen Montreal neu auf, teilte die Lufthansa-Tochter am Mittwoch in Wien mit.