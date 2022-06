Das sind die 10 schlechtesten Flughäfen der Welt

Lange Wartezeiten am Sicherheitscheck und am Gepäckband, verpasste und gestrichene Flüge: Die Luftfahrtbranche scheint schon vor der Hochsaison am Limit. Der Grund: Personalmangel, weil man offenbar von der Reiselust der Menschen überrascht wurde. Das deutsche Fluggastrechteportal Airhelp erstellt jährlich ein Ranking der besten und schlechtesten Flughäfen der Welt, basierend auf verschiedenen Kriterien wie Pünktlichkeit (60 Prozent), Servicequalität (20 Prozent) und Angebot an Essen und Geschäften (20 Prozent). Der Flughafencheck kommt also gerade zur rechten Zeit. Hier die Details.