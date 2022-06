Chaos auf den Flughäfen: Zittern vor der dem Start in die Ferien

Da kommt Freude auf bei den Fluggästen. Nach einer verpatzten Generalprobe am Pfingstwochenende mit Hunderten abgesagten Flügen und Tausenden gestrandeten Passagieren in ganz Europa warnte Lufthansa-Konzernchef Carsten Spohr jetzt per Mail alle Kunden vor dem Sommer – mit namentlicher Anrede.

In den nächsten Wochen werde sich die Situation mit weiter steigenden Passagierzahlen kaum verbessern, entschuldigte sich der CEO von Europas größtem Luftfahrtkonzern, zu dem auch die AUA gehört. „Zu viele Mitarbeiter und Ressourcen fehlen noch, nicht nur bei unseren Partnern, sondern auch in einigen Bereichen bei uns.“

Am bevorstehenden und an den folgenden Wochenenden wird es sich also auch am Flughafen Wien wieder abspielen. Zum gleichzeitigen Ferienstart in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland rechnen Airliner mit zahlreichen Flugausfällen.