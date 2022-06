Einige Flugausfälle heute bei der AUA

Die steigenden Covid-Infektionszahlen haben sich in den vergangenen Tagen beim AUA-Personal bemerkbar gemacht. Am Wochenende mussten wegen zahlreicher Krankenstände mehr als 100 AUA-Flüge gestrichen werden. Das führte zu großen Chaos am Flughafen, wartenden und gestrandeten Passagieren. Auf KURIER-Anfrage am Dienstag hieß es, dass heute fünf von 360 Flügen betroffen seien.