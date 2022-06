Flug gestrichen: Schüler mussten Nizza-Aufenthalt verlängern

Eine etwas andere Sicht der Dinge schildert Walter Roth, Direktor des Gymnasium Neusiedl. Als eine seiner letzten Amtshandlungen – Roth geht mit Schulschluss am Freitag in Pension – habe er alle Hebel in Bewegung gesetzt, um die Gruppe noch am Wochenende nach Hause zu bekommen.

Es hätte Alternativen gegeben

Alternativen seien über den Anbieter der Sprachreise schlussendlich auch gefunden worden: 22 Personen hätten einen Flug nach Budapest nehmen können, von wo sie mit dem Bus abgeholt worden wären, der Rest hätte via Frankfurt die Heimreise antreten können. Die Gruppe entschied sich aber dazu, sich nicht aufzuteilen und stattdessen in Nizza auf den nächsten AUA-Flug zu warten, für den ihnen bereits die Plätze zugesichert worden sind.

Ihr Aufenthalt im Hotel konnte verlängert werden – wenn auch manche nun zu dritt oder viert im Doppelzimmer schlafen müssten. Wie dem Direktor mitgeteilt wurde, halte sich unter den Teenagern der Ärger darüber in Grenzen. „Entgegen der Gerüchte ist die Gruppe tadellos untergebracht. Sie schlafen nicht im Abstellkammerl“, sagt Roth.

Stand Montag ist die Ankunft des AUA-Fliegers aus Nizza für 11.40 Uhr in Wien geplant. Wenn alles gut geht, können die Schülerinnen und Schüler ihren Eltern also am Dienstag beim Mittagessen schon von ihrer verlängerten Sprachreise erzählen.