Warum das Mietauto diesen Sommer ein teurer Urlaubsspaß werden kann

Mit einem Billigflieger an die Küste und dann mit dem Mietauto die Strände und das Hinterland erkunden. So schauen die Urlaubspläne vieler aus. Und das spiegelt sich - Stichwort Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage - auch in den Mietpreisen wider. Generell und ganz besonders diesen Sommer.

"Die Flotten der Anbieter wurden während der vergangenen Jahre aufgrund der Corona-Pandemie und der somit fehlenden Nachfrage vor allem in Urlaubsregionen stark reduziert und Autos verkauft. Jetzt steigt die Nachfrage wieder – aber den Anbietern fehlt es an Fahrzeugen, daher steigen die Preise rasant", erklärt Thomas Oppenheim, Leiter ÖAMTC-Reisebüro.

Da Autokauf derzeit durch Chipmangel und lange Lieferzeiten generell schwer ist, werden den Urlaubern die hohen Mietpreise wohl noch länger erhalten bleiben.