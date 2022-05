Wifo-Tourismus-Experte: „Skeptisch, ob Städte altes Niveau erreichen“

„Es geht von Monat zu Monat weiter bergauf“, kommentiert Oliver Fritz, Tourismusexperte des Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo), die Buchungsentwicklung in Österreich. „Lagen die Nächtigungszahlen im Dezember noch 46,5 Prozent unter dem Vergleichsmonat 2019, so betrug das Minus im Jänner 32,6, im Feber 25 und im März 19,1 Prozent“, erläutert Fritz am Rande des Hotelierskongresses der ÖHV diese Woche in Wien.

In der Bundeshauptstadt fehlen Geschäftsreisende wie Touristen aus Übersee. „Ich bin skeptisch, dass Städte überhaupt noch einmal das Vorkrisenniveau erreichen“, sagt Fritz. Auch aus ökologischen Gründen. Denn nimmt Europa seine Ansagen in Richtung Umweltschutz ernst, wird Fliegen zwangsläufig teurer bzw. höher besteuert. Fritz: „Ich bin mir nicht sicher, ob wir wieder Flüge nach London um 20 Euro sehen werden.“

Dazu kommt, dass Geschäftsleute tendenziell eher die Kamera am Computer einschalten, als sich für einen zweistündigen Geschäftstermin in ein Flugzeug zu setzen. „Optimistischer bin ich bei Kongressen, da diese auch wegen der Kommunikation abseits des offiziellen Programms besucht werden. Das kann man nicht in die virtuelle Welt verlegen.“