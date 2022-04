Parallel dazu drängen internationale Hotelketten nach Wien, mehr als 7.000 zusätzliche Betten sind in der Pipeline. So zieht die Hotelgruppe Rosewood in die ehemalige Zentrale der Erste-Bank am Graben. Von einem drohenden Bettenüberangebot will Hotel-Experte Schaffer nichts wissen. „Jede neue Marke bringe neue Gäste.“ Die Betten seien als Bereicherung für die Tourismusstadt zu sehen.

Vor Ausbruch der Pandemie zählte Wien übrigens mehr als 17,6 Millionen Gästenächtigungen, zwischenzeitlich sind die Nächtigungszahlen um bis zu 90 Prozent eingebrochen.