Sommersaison: Teurere Unterkunft und frühere Sperrstund’

Bleibt die Frage, wie das mit der angeblich so hohen Servicequalität und den steigenden Preisen in der Tourismuslandschaft zusammenpasst. Vielleicht besser als gedacht, hofft Kraus-Winkler. Wurden bisher viele Services und Öffnungszeiten aus einer Not heraus zusammengestrichen, so überdenken nun viele bereits ihr Geschäftsmodell. Und investieren etwa in die Technik ihrer Häuser. So ist ein digitales Check-in längst nicht mehr nur in Budget-Hotels in der Stadt zu finden. Österreich müsse sich mit seinem Tourismusangebot jedenfalls nicht verstecken, meint Kraus-Winkler: „Die Betriebe haben mehr investiert als die Schweizer Kollegen.“ Wobei diese zuletzt auf der Überholspur waren. Auch, weil Österreich lockdownbedingt zur touristischen Sperrzone erklärt wurde, während in der Schweiz der Betrieb weitergelaufen ist. Diese „Coolness“ würde sie sich Kraus-Winkler auch in Österreich wünschen.