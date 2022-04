Studie: Steigende Energiepreise könnten CO2-Emissionen heuer senken

Die Coronakrise hat die CO 2 -Emissionen in Österreich 2020 deutlich zurückgehen lassen. Vor allem der Rückgang im Energieverbrauch im Verkehr, aber auch ein rückläufiger Stromverbrauch und Gaseinsatz haben den Ausstoß um 11 Prozent verringert. 2021 ging es wieder etwas nach oben, steigende Preise dämpften jedoch den Anstieg, geht aus einer Analyse des Wiener Centre of Economic Scenario Analysis and Research (CESAR) hervor. Heuer könnten die CO 2 -Emissionen weiter zurückgehen.

Für den Rückgang 2020 seien zu einem großen Teil die Auswirkungen der Corona-Lockdowns auf das Reiseverhalten und die Arbeitswelt ausschlaggebend gewesen, schreibt CESAR-Gründer Kurt Kratena in einer Aussendung. Aus einem pessimistischen Blickwinkel könnte daher anzunehmen sein, dass es sich um einen kurzfristigen Effekt handle, der in den Folgejahren durch die starke Wirtschaftserholung wieder kompensiert würde.

Mehr Emissionen 2021