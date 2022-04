Finanzminister Brunner: „Erleben gerade einen Dual-Schock“

Alle Experten seien sich einig, „dass wir eine längere Phase höherer Inflationsraten sehen werden und die Politik weltweit muss wirkungsvolle Gegenmaßnahmen entwickeln“. Die Experten des IMF raten zur Bekämpfung der Inflation auf strukturelle Veränderungen statt auf temporäre Einzellösungen zu setzen. „Wir tun das in Österreich bereits und zudem haben wir ein Entlastungspaket in Höhe eines Prozents unseres BIP in Umsetzung“, so Brunner.