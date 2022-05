Personalmangel: „Jedes dritte Hotel musste sein Angebot reduzieren“

Die Zimmerreservierungen für den Sommer laufen auf Hochtouren, doch wer die Urlauber bewirten wird, ist in vielen Betrieben noch ein großes Fragezeichen. „Jedes dritte Hotel musste zuletzt sein Angebot reduzieren, jeder fünfte Hotelier Teile seines Betriebes schließen“, sagt Walter Veit, Präsident der Österreichischen Hoteliervereinigung (ÖHV), am Eröffnungstag des ÖHV-Kongresses in Wien. 18 Prozent der Betriebe würden bereits ihr Geschäftsmodell überdenken. Es fehle an allen Ecken und Enden – zu wenig Köche, Kellner, Etagenpersonal.

Kritiker werfen an dieser Stelle gerne ein, dass die Hoteliers eben für attraktivere Arbeitsbedingungen sorgen müssen. Doch Veit will sich und seiner Zunft nicht den Schwarzen Peter unterschieben lassen: „Vor der Pandemie ist die Beschäftigungszahl im Tourismus stärker gestiegen als in anderen Branchen. Der akute Mitarbeitermangel trifft jetzt alle Branchen, vom Friseur bis zur Industrie.“

Ähnlich argumentiert auch Arbeitsminister Martin Kocher. „Zwischen 2019 und 2021 sind gar nicht so viel mehr Tourismusmitarbeiter in andere Branchen gewechselt. Das Problem war eher, dass um 20.000 Menschen weniger neu in die Branche gekommen sind.“ Grund dafür war die Pandemie und die damit unsichere Arbeitsplatzsituation.