Neueröffnungen: Airport Wien fliegt auf Szene-Gastronomie

„Wir wollen unseren Passagieren neben internationalen Brands verstärkt auch österreichische Marken und Produkte anbieten. Die junge Kaffeemarke Bieder&Maier hat sich schnell in der Wiener Gastronomie etabliert, wir freuen uns sehr über diese Neueröffnung“, sagt Flughafen-Vorstand Julian Jäger. DO&CO, Aida, Ottakringer und Leberkas-Pepi sind schon da. Seit Ende März bietet die Wiener Traditionsmarke Trzesniewksi in der Abflughalle des Terminal 2 ihre Brötchen an. Ebenfalls wieder geöffnet hat das Panorama-Restaurant „Zugvogel“ mit Blick auf das Flughafen-Vorfeld. Im Landeanflug ist die trendige Marke Veganista/the Lala. Mehr heimische Produkte bietet ab sofort auch der Heinemann Main Duty Free nach der Sicherheitskontrolle.

Die Gastronomie ist nicht nur ein wichtiger Umsatzfaktor für den Flughafen. Vor Corona spülten die Lokalbetreiber, die selbst rund 70 Millionen Einnahmen erwirtschafteten, 16 Millionen in die Airport-Kasse. Für heuer hofft Jäger auf rund neun Gastro-Millionen. Das gesamte Retail-Business, also inklusive Shops, Duty Free und Banken, brachte der börsenotierten Flughafen Wien AG vor Corona rund 60 Umsatzmillionen, 2022 wird mit der Hälfte budgetiert.

„Essen und Trinken sind für das Qualitätsempfinden der Passagiere sehr wichtig“, argumentiert Jäger. Man sei gewohnt, dass es auf einem Airport etwas teurer sei, „aber die Preise müssen im Rahmen bleiben und die Qualität gut“. Die Zufriedenheit der Passagiere mit der Kulinarik sei auch ein maßgeblicher Faktor bei der Bewertung in internationalen Airport-Rankings.

Da die Anforderungen auf Flughäfen nicht vergleichbar mit innerstädtischem Geschäft sind, managen die meisten Gastronomen ihre Lokale am Airport nicht selbst, sondern schließen Franchise-Verträge mit großen internationalen Betreibern. Die Spitzenbelastungen und die Anforderungen an die Mitarbeiter sind extrem, die Belegschaft muss sicherheitsgeschult sein. Speise- und Getränkekarte, Preise und Rezepte werden genau vorgegeben. Die zwei größten Betreiber in Wien-Schwechat sind SSP Group und Lagardère Travel Retail.

andrea.hodoschek