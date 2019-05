Werbe-Oscar für österreichische Kaffeemarke Bieder & Maier

Großer internationaler Erfolg für „ Kobza and the Hungry Eyes“ (KTHE): Die Wiener Werbeagentur gewann jetzt in New York den wichtigsten Kreativpreis der USA. Bei den Global ADC Annual Awards des Art Directors Club räumten Rudi Kobza und sein Partner Niko Pelinka Gold für das Design der Wiener Kaffee-Marke Bieder& Maier ab.

Die ADC zeichnen jährlich die besten Arbeiten in der Design- und Werbebrache aus. Dass österreichische Unternehmen ausgezeichnet werden, hat Seltenheitswert.