Schweinepest geht um: "Reines Glück", dass Österreich verschont blieb

Europa

Seit Anfang 2014 wurden Schweinepest-Fälle bei Wildschweinen in Polen, Litauen, Lettland und Estland festgestellt; seitdem wurden in diesen Ländern mehrere tausend Fälle von ASP sowohl in der Wildschweinepopulation, als auch in Hausschweinebeständen registriert. Generell kann in Osteuropa von einer Zweiteilung gesprochen werden: In den baltischen Staaten, Polen und Ungarn sind überwiegend Wildschweine erkrankt, in Rumänien und Bulgarien überwiegend Hausschweine. Der FLI-Präsident führt die hohe Zahl an Ausbrüchen auf die vielen Klein- und Kleinsthaltungen mit geringerem Seuchenschutz zurück.