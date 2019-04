Warum Schnitzel und Schinken nach Ostern teurer werden sollen

Eine Million gekeilte Tiere in China – das klingt nach einer immensen Zahl. Johann Schlederer, Chef der österreichischen Schweinebörse relativiert aber: „ China hat einen Bestand von 350 Millionen Tieren.“ Global betrachtet steht damit jedes zweite Schwein auf der Welt in einem chinesischen Stall. „Wenn in China 20 Prozent der Tiere abgehen, ist das schon eine besorgniserregende Entwicklung, das würde nämlich bedeuten, das am Weltmarkt zehn Prozent fehlen.“ Die offizielle Million an gekeulten Tieren hat laut Schlederer überraschend schnell zu Preisausschlägen nach oben geführt. Man müsse aber auch den Gesamtkontext beachten, sagt der Experte. Das Preisniveau sei zuvor aus Bauernsicht unterirdisch niedrig gewesen – was natürlich die Industrie gefreut hat, die billig eingekauft hat. Damit sei jetzt vorläufig Schluss. Schlederer: „Jetzt normalisieren sich die Preise wieder.“

Ein Mäster würde aktuell 175 Euro pro Schwein bekommen und damit um 25 Euro mehr als noch im Jänner. Dass sich die Preissteigerungen in den nächsten Wochen fortsetzen werden, ist für die Experten klar. Schlederer: „Ich glaube aber nicht, dass es in dieser Dimension weitergehen wird.“

Wie der Schweinezyklus funktioniert

Preisausschläge nach oben und unten sind in der Branche nichts Neues, sie sind Alltag und haben sogar einen Namen – Schweinezyklus. Dieser dauert von Spitze zu Spitze rund vier Jahre und ist relativ schnell erklärt: Stehen zu viele Schweine in den Ställen, kommt es zu einem Überangebot am Markt, die Preise sinken, mit ihnen die Verdienstaussichten der Bauern. Die Mäster reagieren mit einer Reduktion des Bestandes, womit das Angebot am Markt sinkt, es kommt zu einer Verknappung. Die Preise steigen wieder, Bauern mästen wieder mehr Tiere. Allerdings hinkt Angebot immer hinter der Marktentwicklung hinterher, da eine Sau 115 Tage trächtig ist und es entsprechend lange dauert, bis wieder genügend Zucht- und Masttiere im Stall stehen. „Wir sind nicht die Opec, die den Ölhahn schell auf und zudrehen kann“, sagt Schlederer.