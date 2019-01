Wildschweinhatz in Polen

Somit sind Zuchtschweine in Gefahr, zumal der Erreger rund ein halbes Jahr auch in Wurst- und Fleischabfällen überdauern kann. AFP ist in letzter Zeit in immer mehr europäischen Ländern aufgetaucht, in Deutschland wurde sie noch nicht nachgewiesen. Allerdings könnte durch Tierwanderungen aus Belgien und Frankreich die Seuche von Westen wie Osten dort bald heimisch werden. Auch Österreich blieb bisher verschont, in Tschechien betreiben die Behörden umfassende Aufklärungsarbeit, tote Tiere müssen sofort gemeldet werden, Sperrzonen werden umgesetzt.

In Polen sollen nach Presseberichten die Schweinezüchter Druck auf die Politiker ausgeübt haben, um mit dem massenweisen Abschießen der Wildtiere die Hausschweine nicht zu gefährden. Bereits seit Auftreten der Schweinepest wurden die Wildschweine stärker bejagt, ihre Population soll nach jüngsten Angaben bei 217.000 Tieren liegen.

Der Massenabschuss, der in den kommenden Jänner-Wochenenden stattfinden soll, stößt in Polen auf vielfachen Protest. Der Ökologe Radoslaw Slusarczyk erklärt, dass bei den Großjagden die sonst standorttreuen Tiere durch Flucht die Krankheit noch weiter verbreiten könnten. Die Tierschutzorganisation „Sie sollen leben!“ wie Tierärzte weisen darauf hin, dass mehr Biosicherheit bei Schweinezüchtern das Problem viel besser lösen kann. So sollten die Schweineställe besser abgesichert werden, strengere Desinfektionsmaßnahmen eingeführt werden, sodass eine Übertragung über andere Tiere und Menschen möglichst eingedämmt werde. Nach Einschätzung des Landwirtschaftsministerium zeigen sich die meisten Landwirte diesen Schritten gegenüber nicht aufgeschlossen.