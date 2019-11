Schweinepest: 18 neue Fälle in Polen

In Polen gibt es 18 neue nachgewiesene Fälle von Afrikanischer Schweinepest (ASP) - alle in der Nähe der Grenze zu Deutschland. Bisher waren dort nur zwei Fälle bekannt gewesen.

Der Erreger sei bei toten Wildschweinen in der Wojwodschaft Lebus nachgewiesen worden.

Die Kadaver waren am Wochenende gefunden worden, wie der polnische Veterinärdienst am Dienstag mitteilte. Damit hat sich die bekannte Zahl der an der Seuche verendeten Tiere in der polnischen Region auf 20 erhöht. Am Freitag hatte die Behörde über einen ersten Fall informiert, der Fundort lag etwa 80 Kilometer von der Grenze zu Brandenburg entfernt.