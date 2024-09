Schuldenberg von René Benko steigt auf rund 2,4 Milliarden Euro

Im Insolvenzverfahren über den Unternehmer René Benko fand heute, Mittwoch, eine nachträgliche Prüfungstatsatzung statt. In der ersten Prüfungstagsatzung am 24. April 2024 wurden rund zwei Milliarden Euro von Gläubigern beim Landesgericht Innsbruck geltend gemacht. Zwischenzeitlich haben weitere Gläubiger über 400 Millionen Euro zusätzlich angemeldet. "Der Insolvenzverwalter bestreitet sämtliche neu angemeldeten Forderungen. Folglich sind aktuell Passiva in Höhe von rund 47 Millionen Euro formal vom Insolvenzverwalter Grabenweger festgestellt". so der KSV1870.

"Nach Einschätzung des KSV1870 besteht die Möglichkeit, dass sich im Verlauf dieses Insolvenzverfahrens die Höhe der festgestellten Verbindlichkeiten noch wesentlich verändert. Die Gläubiger, deren Forderungen in den Prüfungstagsatzungen bestritten geblieben sind, haben die Möglichkeit, in einem separaten Zivilprozess gegen die durch den Insolvenzverwalter vertretene Insolvenzmasse die Feststellung des im Insolvenzverfahren geltend gemachten Anspruchs zu begehren", heißt es weiter. "Derartige separate Feststellungsverfahren sind in der Regel mit einem hohen Prozesskostenrisiko verbunden. Es bleibt abzuwarten, ob sich der eine oder andere Gläubiger, dessen Forderung bisher bestritten blieb, dazu entscheidet, eine entsprechende Klage einzubringen."