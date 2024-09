Signa Holding-Pleite: Alfred Gusenbauer im Visier des Masseverwalters

Der Hintergrund

So hat Stapf festgestellt, dass die Signa Holding in drei Equitas-Fonds in Chile investiert war. Zum Teil wurde dieses Investment über einen Fonds auf den Cayman Islands gelenkt. Insgesamt 3,43 Millionen Dollar seien geflossen. „Es konnte festgestellt werden, dass im Jahr 2022 428.000 Euro nachgeschossen wurden“, hält Stapf in seinem dritten Bericht fest. Ob das Geld direkt in die Fonds floss oder zur Entlohnung der Fonds-Organe diente, „konnte noch nicht verifiziert werden“. "Um die aktuelle Situation der jeweiligen Fonds auszuheben, wurde durch die Schuldnerin ein Berater beigezogen, der den Masseverwalter in der Aufarbeitung und Rückforderung des investierten Kapitals unterstützt", so Stapf weiter. Ziel ist, „das investierte Kapital in die Konkursmasse rückzuführen“.

„Es ist anzumerken, dass die Fonds offensichtlich in Unternehmen investierten, deren wirtschaftliche Situation als wenig erfolgreich zu beurteilen gewesen ist und daher auch keine Rückflüsse erfolgten. Inwiefern die Signa Holding zum Zeitpunkt der Investitionen getäuscht worden ist, kann vorerst noch nicht beurteilt werden“, schreibt der Masseverwalter.