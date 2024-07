Weitere Millionenpleiten im Signa-Reich

Die SDS M2 2026 GmbH , über die Signa Development Selection Beteiligung GmbH indirekt eine Tochter der insolventen Signa Holding , hat am Montag beim Landesgericht Innsbruck Konkursverfahren beantragt.

Bei der SDS M2 2026 GmbH handelt es sich um die unbeschränkt haftende Gesellschafterin der SDS M2 2026 GmbH & Co KG , die ebenfalls einen Konkursantrag stellte.

Hinzu kommt jedoch, dass die Kommanditgesellschaft mitbeklagte Partei in einem ausländischen Schiedsverfahren mit Forderungen in Höhe von 700 Mio. Euro ist, teilte der Kreditschutzverband von 1870 (KSV) mit. Daher könnten die Forderungen gegenüber der SDS M2 2026 GmbH & Co KG beträchtlich steigen. Die Aktiva belaufen sich auf 3.500 Euro.

Die SDS M2 2026 GmbH & Co KG dient als Beteiligungsgesellschaft. Sie fungiert für die Signa Holding als Zwischengesellschaft zu deren Beteiligung an der insolventen Signa Development Selection AG.