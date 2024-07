Galeria Kaufhäuser: So geht es weiter nach der Pleite

Bis zum Frühjahr gehörte die Kaufhauskette Galeria zur insolventen Signa . Nun wird sie nach knapp sieben Monaten ihr Insolvenzverfahren abschließen, wie das Amtsgericht Essen am Montag beschloss.

Ab Donnerstag, den 1. August, agiere Galeria wieder „alleinverantwortlich“. Die Kaufhauskette betreibt nach eigenen Angaben letztlich 83 Warenhäuser mit rund 12.000 Beschäftigten.

Neuer Firmenname

Zum Monatswechsel startet die bisherige Galeria Karstadt Kaufhof (GKK) unter dem neuen Firmennamen Galeria. Neun Filialen werden im August noch geschlossen, ab 1. September geht es dann mit 83 Standorten weiter - diese Filialzahl soll dauerhaft bleiben.

Unlängst hat der Warenhauskonzern seine 70 Reisebüros an den ADAC verkauft. Galeria werde sich auf seine Kernkompetenz als Warenhaus konzentrieren, sagt Firmenchef Olivier Van den Bossche.

Mit 1. August werden die US-Investmentgesellschaft NRDC und eine Beteiligungsfirma des Unternehmers Bernd Beetz die neuen Eigentümer des Konzerns.

Die aus Karstadt und Kaufhof entstandene Warenhauskette war erneut in die Schieflage geraten, nachdem der frühere Eigner, die Signa Holding des Tiroler Investors René Benko, im vergangenen Jahr in die Insolvenz geschlittert war. Im Mai billigten die Gläubiger dann den Sanierungsplan für Galeria, die Kette ging an neue Eigner.