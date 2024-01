Warenhauskette Galeria: Dritte Pleite in knapp vier Jahren

Zahlreiche Schließungen

Im Vorjahr hat Galeria die endgültige Schließung von 40 Filialen in Angriff genommen. Die vorerst letzten 18 Filialen davon werden im Laufe dieses Jänners zusperren. Galeria betreibt aktuell 92 Warenhäuser – nur 60 sollen profitabel sein. Was die neuerliche Insolvenzanmeldung für die Beschäftigten bedeutet, lässt sich noch nicht abschätzen. Es dürften aber weitere Jobs gestrichen werden. Während der ersten beiden Insolvenzverfahren hatte die Bundesagentur für Arbeit den Galeria-Beschäftigten drei Monate lang Insolvenzgeld gezahlt. Das wird auch diesmal der Fall sein. In den vorigen Insolvenzverfahren hatten die Gläubiger von Galeria auf rund drei Milliarden Euro Forderungen verzichtet, um der Kette wieder auf die Beine zu helfen. Auch der deutsche Staat stellte über einen Fonds insgesamt 680 Millionen Euro zur Verfügung.