Signa Holding: Abschlussprüfer BDO droht eine Millionen-Zahlung

Laut Gesetz hätte die Signa Holding nur Anspruch auf Ausschüttung des Bilanzgewinns von Tochterunternehmen gehabt. Alle anderen Ausschüttungen sind verboten. Demnach soll die Signa Holding aber von Tochterunternehmen im Jahr 2021 Gelder (Kredite, Darlehen) in Höhe von 410 Millionen Euro und im Jahr 2022 rund 1,029 Milliarden Euro erhalten haben. Dabei dürfte es sich um die besagte verbotene Einlagenrückgewähr an die Gesellschafterin handeln.

Mögliche Konsequenzen

Mit welchen Konsequenzen muss die BDO bei einer möglichen Verurteilung rechnen?

„Der Abschlussprüfer ist zur gewissenhaften und unparteiischen Prüfung verpflichtet. Verletzt er vorsätzlich oder fahrlässig diese Pflicht, so ist er der Gesellschaft und, wenn ein verbundenes Unternehmen geschädigt worden ist, auch diesem zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet“, heißt es im Unternehmensgesetzbuch (UGB). Obwohl die Signa Holding per Ende 2022 eine Bilanzsumme in Höhe von 6,1 Milliarden Euro ausweist, gilt sie wegen der geringen Umsätze und den wenigen Mitarbeitern nach dem UGB nicht als große Gesellschaft. Demnach droht der BDO laut Gesetz nur eine Schadenersatzpflicht in Höhe von zwei Millionen Euro. Selbst wenn die Signa Holding einen Milliarden-Umsatz gemacht hätte, wäre die mögliche Schadenersatzpflicht der Abschlussprüfer laut Gesetz mit maximal 12 Millionen Euro beschränkt.