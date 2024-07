Kein Fremdvergleich

Aber auch ohne Insolvenzszenario würde die BDO haften. So bringt Wagner vor, dass diese Darlehensgewährung der Töchter an die Mutter Signa Holding einem sogenannten Fremdvergleich nicht Stand hielten. So sei der Gesellschafterin „Signa Holding etwas zugeflossen, was einem außenstehenden Dritten (…) in dieser Form nie gewährt worden wäre“, heißt es weiter. Daher sei ein Verstoß gegen das Verbot der Einlagenrückgewähr zu bejahen.

Auch seien die Abschlussprüfungen der BDO „wertlos und schädlich“ gewesen, deshalb klagt Wagner die BDO auf Rückzahlung der Honorare in Höhe von 249.600 Euro.