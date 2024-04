Signa Holding zieht Sanierungsplan zurück und beantragt Konkurs

Der Hintergrund

Das teilte der Insolvenzverwalter der Signa Holding, Christoph Stapf, am Donnerstag mit. "Begründet wird dies damit, dass das Sanierungskonzept vor allem auf der werterhaltenden Restrukturierung der wesentlichen Beteiligungsgesellschaften, insbesondere der SIGNA Prime Selection AG und der SIGNA Development Selection AG, beruhte. Die Gläubiger der beiden Gesellschaften haben am 18. März 2023 einen jeweiligen Sanierungsplan mit einer Quote von 30 Prozent für die unbesicherten Insolvenzgläubiger angenommen, der zudem vorsieht, dass im Wesentlichen das gesamte Vermögen zur Verwertung an einen Treuhänder übergeben wird, wobei die Erlöse als Superquote an die Gläubiger ausgeschüttet werden. In den jeweils gestern, Mittwoch, abgehaltenen Hauptversammlungen der SIGNA Prime und der SIGNA Development haben die Aktionäre diesen Sanierungsplänen ebenfalls zugestimmt", heißt es in einer Aussendung.