Der Unternehmer René Benko wird gleich in mehreren europäischen Staaten strafrechtlich verfolgt. Seine Ehefrau Nathalie Benko will nichts von den Geschäftspraktiken ihres Mannes gewusst haben und hielt sich medial bisher bedeckt. Gegenüber Bild äußerte sie sich erstmalig zu den Anschuldigungen und skizzierte, wie das Familienleben der Benkos mittlerweile aussieht.

Privatstiftung Laura

René Benko selbst fehlte an diesem Tag beim Reitturnier, auch Tochter Laura Benko war nicht mit an den Turnierplatz gekommen. Die Laura Privatstiftung soll im Geschäftskonstrukt Benkos eine wichtige Rolle in der Tarnung und Abwanderung von Geldflüssen gespielt haben, was momentan die Verhandlungssache von gleich mehreren Staatsanwaltschaften ist.

Was den schwindenden Reichtum angeht: Die Familie soll momentan noch zwei Pferde ihr Eigen nennen. Wie Nathalie Benko beim Reitturnier erklärt, sei ihnen ein weiteres aber fälschlicherweise zugerechnet worden. Dieses sei nämlich im Besitz des Trainers ihrer Tochter.