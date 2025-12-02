Warum Österreich mehr Schrott wiederverwerten sollte

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Der Bausektor und die Metallindustrie benötigen viele Rohstoffe und Energie. Zwei Drittel des Ressourcenverbrauchs in Österreich entfallen auf diese zwei Bereiche. Eine neue Studie des Kontext Instituts für Klimafragen zeigt auf, welchen Effekt eine intensivere Kreislaufwirtschaft hier hätte. Laut Modellrechnungen würde sie zwar kein besonders großes Wirtschaftswachstum bringen, aber Energiepreise, Produktpreise, Emissionen und die Abhängigkeit von Importen senken. Die heimische Industrie würde damit zukunftsfit gemacht werden.

Große Recycling-Potenziale sind derzeit ungenutzt "Aktuell schwächelt die österreichische Industrie, die Energiepreise sind hoch, viele Betriebe werden geschlossen", sagt Kontext-Vorständin Katharina Rogenhofer. "Wir haben eine ressourcenintensive und großteils lineare Wirtschaftsweise, die große Potenziale ungenutzt lässt."

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Kontext Institut für Klimafragen Katharina Rogenhofer: "Kreislaufwirtschaft erlaubt günstige heimische Produktion und erhöht die Resilienz."

Vom Umweltbundesamt und dem Center of Economic Analysis and Research (CESAR) wurden für die Studie Modellierungen durchgeführt, bei denen die Entwicklung des Bau- und Metallsektors mit aktuellen Regeln und Maßnahmen bis 2040 mit einem Szenario mit stärkerer Kreislaufwirtschaft verglichen wurde. Dabei wurde angenommen, dass im Wohnbau die Sanierungsrate deutlich steigt, leerstehende Gebäude stärker genutzt werden und beim Um- und Neubau von Gebäuden mehr Holz und Recyclingbaustoffe verwendet werden. Im Metallsektor wurde eine verstärkte Verwendung von Schrott und der Ausstieg aus fossilen Brennstoffen in der Eisen- und Stahlproduktion angenommen.

Kreislaufwirtschaft würde Arbeitsplätze verlagern Im Wohnbau würde der Materialeinsatz dadurch um 29 Prozent sinken. Der Holzverbrauch würde um 12,5 Prozent steigen. CO2-Emissionen würden um 20 Prozent sinken, vor allem durch die Reduktion von Kohle und Erdgas in der Metallindustrie. Durch das Ersetzen von traditionellen Hochöfen mit Lichtbogenöfen würde der Bedarf an erneuerbarer Energie stark steigen. Das wiederum würde die Energiepreise in der Metallindustrie um 10,9 Prozent sinken lassen, während sie österreichweit um 0,7 Prozent geringer wären.

Durch die verstärkte Verwendung von Metallschrott würde der Import von Erzen um ein knappes Drittel sinken. Wertschöpfung und Arbeitsplätze würden sich durch mehr Kreislaufwirtschaft verlagern, etwa vom Hoch- und Tiefbau hin zu Holzverarbeitung und Bauinstallationen. Insgesamt sollten 3.500 Arbeitsplätze dazukommen, das Bruttoinlandsprodukt sollte um 0,1 Prozent steigen, sagt Kontext-Analystin Anna Pixer.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Kontext Institut für Klimafragen Anna Pixer: "Wenn Abfälle richtig getrennt werden, wäre wahnsinnig viel Schrott vorhanden."

Wiederverwendung von Materialien muss günstiger werden Das alleine wird Ökonomen noch nicht in stürmischen Jubel ausbrechen lassen. Wichter sei laut Rogenhofer aber, dass man die heimische Industrie zukunftsfit macht: "Auch in China wird die Stahlerzeugung grüner. Das sind die Produkte der Zukunft. Unternehmen müssen innovativ sein, damit es ihnen nicht so ergeht wie der europäischen Automobilindustrie."

Um die Kreislaufwirtschaft in Österreich und Europa zu erhöhen, sind laut Kontext einige Maßnahmen notwendig. Vor allem müssten rechtliche Rahmenbedingungen geschaffen werden, die die Wiederverwendung von Materialien begünstigen. Im Bausektor bestehe momentan etwa das Problem, dass viele Sekundärrohstoffe als klassicher Abfall gelten und bei Wiederverwendung teilweise höhere Standards als Primärrohstoffe erfüllen müssen.

Staat müsste nicht unbedingt mit Geld fördern Im Gebäudebereich müsste transparenter gemacht werden, welche Materialien wo eingesetzt werden, um Recycling zu erleichtern. Für das Ersetzen fossiler Brennstoffe in der Metallindustrie müsste Infrastruktur für Wasserstoff geschaffen werden. Insgesamt müsste man mit Investitionen von 700 Millionen Euro pro Jahr rechnen. Das Geld könnte etwa aus der Umverteilung von aktuell existierenden klimaschädlichen Subventionen stammen.