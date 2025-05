Holzfasern statt Torf in Pflanzerde: Andritz will Chance nutzen

Bei der Expo 2025 in Osaka versuchen sich 159 Länder in ein gutes Licht zu rücken. Die riesige Veranstaltung auf einer künstlich angelegten Insel ist von April bis Oktober geöffnet. Das Motto lautet „Designing Future Society for Our Lives“. Der Österreich-Pavillon will mit einer Mischung aus Musik und Technologie beeindrucken. Im „Innovations Lab“ werden 140 Produkte und Projekte vorgestellt, die Kreativität und Know-how demonstrieren sollen. Neben den neuen Maschinen von Andritz präsentiert Blue Plant Ecosystems etwa sein containerbasiertes System für nachhaltige Fischzucht. Hydrosolid zeigt seinen Wasserstoffspeicher Hive One. Swimsol zeigt Solarsea, schwimmende Photovoltaikmodule zur grünen Stromversorgung von Inseln.