Andritz: Vom Dampfkessel zur digitalen Fabrik

Angefangen hat alles im Jahr 1852 , als der aus Ungarn stammende Eisenwarenhändler Josef Körösi eine kleine Eisengießerei gründete – und zwar in der damals noch eigenständigen Gemeinde Andritz , die heute ein Stadtbezirk der Landeshauptstadt Graz ist. Schon bald nach der Gründung stellte Körösi Kräne, Pumpen und Wasserturbinen her. Mit der Zeit wuchs das Portfolio und es kamen Brücken, Dampfkessel, Motoren und Bergbauausrüstung hinzu. Mitte des 20. Jahrhunderts folgte die Produktionen von Papiermaschinen.

Nach Zeiten des Wachstums in den 1960er- und 1970er-Jahren geriet Andritz wegen der Ölkrise und der allgemein stagnierenden Weltkonjunktur in den 80ern in wirtschaftliche Turbulenzen. Die Auftragslage war rückläufig und das Unternehmen schrieb Verluste. Staatliche Subventionen und Umstrukturierungen konnten Andritz aber vor der Liquidation retten. Nach der strategischen Neuausrichtung sollte das Unternehmen nicht weiter reiner Lizenznehmer anderer Maschinenhersteller bleiben, sondern selbst zu einem der führenden internationalen Anbieter eigener Hightech-Produktionssysteme werden. 1999 übernahm ein Konsortium privater Investmentunternehmen Andritz und legten den Grundstein für internationales Wachstum. Seit 2001 notiert das Unternehmen an der Wiener Börse.