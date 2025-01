OMV: Vom russlandtreuen Ölmulti zum nachhaltigen Chemiekonzern

Was die OMV heute und in Zukunft produziert

Flüssige Treibstoffe und gasförmige Energie waren lange Zeit die einzigen Geschäftsbereiche der OMV. Bis 2030 will das Unternehmen eine Transformation zu einem "integrierten Unternehmen für nachhaltige Chemikalien, Kraftstoffe und Energie mit einer Schlüsselrolle in der Kreislaufwirtschaft" vollziehen. Bis spätestens 2050 will man netto null Emissionen erzeugen.

Den Chemikalien-Bereich bildet die OMV vor allem über die Tochter Borealis ab, an der die OMV 75 Prozent hält. Borealis stellt etwa die Basischemikalien Ethylen und Propylen her, die in der chemischen Industrie Ausgangsstoffe für eine Vielzahl von Produkten sind. Eine wichtige Sparte sind auch Polyolefine. Die Kunststoffe stecken etwa in Polyethylen (PE) und Polypropylen (PP), aus denen Folien, Verpackungen und Rohre gemacht sind.